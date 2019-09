‘PM chegou atirando’, diz baleado em paredão no Nordeste

Um jovem identificado como Paulo Ricardo Sampaio dos Reis, 20 anos, foi baleado enquanto participava de uma festa do tipo paredão, na madrugada desta segunda-feira (30), no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Baleado na coxa direita, ele deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), socorrido por meios próprios. Na unidade de saúde, Paulo relatou no posto da Polícia Civil que estava na festa quando, por volta das 2h, militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) chegou no local atirando.

O CORREIO procurou a Polícia Militar mas ainda não obteve retorno. O caso foi registrado como lesão corporal, e fica sob a investigação da 28 Delegacia (Nordeste de Amaralina).