PM comete suicídio após matar ex-esposa durante negociação para se entregar

Uma mulher foi morta alvejada pelo ex-marido policial no final da tarde desta terça-feira (13). Quatro horas depois, o agente cometeu suicídio dentro do mesmo veículo que tirou a vida da ex-companheira.

O caso aconteceu em uma rua de Curitiba durante as negociações para que o policial se entregasse. Não há informações sobre as circunstâncias do crime ou se houve feridos no local, segundo o G1.

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que o soldado atira contra o carro da ex-mulher, que tentou sair da rua ao avistá-lo, mas não conseguiu engatar a marcha à ré para fugir.

Testemunhas que trabalham próximo ao local do crime, ouviram alguns disparos e que, segundos depois, novos tiros foram efetuados pelo PM. "A gente imagina uns 10 tiros no total. Quando o pessoal saiu na porta aqui, já tinha um policial apontando uma arma para ele. O cara estava do outro lado do carro", comentou a testemunha.

A PM, em nota, se solidarizou com os familiares e lamentou o ocorrido. "Todos os procedimentos de segurança foram adotados pelas equipes policiais desde a primeira intervenção e as tratativas foram feitas de forma incessante", disse em um trecho.