PM da reserva de 52 anos é um dos mortos por covid-19 na Bahia

O sargento da reserva da Polícia Militar Carlos Alberto Nascimento Macedo, 52 anos, é uma das vítimas da covid-19 na Bahia. A própria PM divulgou nota lamentando a morte e confirmando que o sargento faleceu em virtude do novo coronavírus.

Carlos Alberto estava internado na UTI do Hospital Santa Isabel e morreu na noite da terça (14), sofrendo complicações em função da doença.

Sem nome, a morte do PM foi divulgada no boletim de ontem à tarde da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), como a 27ª morte no estado - houve mais uma confirmada depois e o total está em 28. Segundo a secretaria, Carlos Alberto estava internado desde 7 de abril, com febre, tosse, desconforto respiratório e dispneia. Ele não tinha comorbidades conhecidas.

Ele deixa esposa e uma filha de 17 anos - as duas estão em quarentena por suspeita de estarem também com o novo coronavírus.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)