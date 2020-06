PM da reserva é amarrado e morto a facadas no próprio sítio em Alagoinhas

Um policial militar da reserva foi morto a facadas na noite desta terça-feira (16), dentro do próprio sítio no povoado de Estevão, na zona rural de Alagoinhas, no Nordeste baiano. Uma equipe da PM foi encaminhada até o local depois de receber a informação de que criminosos haviam invadido a propriedade e golpeado o dono, fugindo em seguida com o carro da vítima.

A guarnição chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou a morte de Antônio Gildo de Menezes, de 60 anos. De acordo com a perícia feita pela Polícia Civil, a casa estava revirada e o corpo do policial foi encontrado com os braços e pernas amarrados por um fio. O aparelho celular de Antônio também foi roubado.

Natural de Riachão do Jacuípe, no Centro-Norte do estado, o policial assassinado era conhecido por ser filho do sambador Izidro das Pedrinhas.

A autoria está sendo atribuída a dois homens, que ainda não foram identificados. Equipes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência chegaram a fazer rondas na região do crime, mas os criminosos não foram localizados. O crime segue sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DFRFV) de Alagoinhas.