PM da reserva e outro homem são mortos facadas em Araci

Um policial militar da reserva e outro homem foram mortos a facadas na noite do sábado (24) no distrito de Pedra Alta, em Araci, a 211 km de Salvador. O suspeito foi preso em flagrante.

José Carlos Crespo, 65 anos, foi morto com golpes de faca, assim como João Costa de Souza, 40 anos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 16º Batalhão da PM foram chamadas com uma denúncia de agressão com golpes de arma branca. Eles foram ao local e já não encontraram as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal, onde acabaram morrendo.

A PM fez buscas na região e encontrou o suspeito, que foi levado para a delegacia da cidade e depois para a Central em Serrinha. O nome dele não foi divulgado.

A Polícia Civil investiga o crime e as circunstâncias. Ainda não se sabe o que motivou o ataque.