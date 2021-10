PM de SP chama bolsonaristas de 'cornos' em vídeo e vira alvo de investigação

O sargento Renanto Kenjiro Tamaki, de 41 anos, é alvo de uma sindicância da Polícia Militar de São Paulo por conta de um vídeo em que aparece chamando manifestantes bolsonaristas de "cornos". A mensagem foi divulgada antes dos atos do 7 de setembro, convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"No dia 7 de setembro o Brasil vai entrar no Guiness, mano. A maior concentração de corno por metro quadrado do planeta Terra, jamais visto antes. E é facil identificar essa cornaiada aí, eles vão estar tudo lá gritando 'mito, mito', o que vão de moto vão estar assim 'bibibibibi'", diz o sargento no vídeo.

Ele critica o fato de acontecer uma manifestação pró-governo em meio a um quadro de preços altos e inflação crescente no país. "E é tudo um bando de corno conformado, maior concentração de corno conformado. Conformado com o preço da gasolina, conformado com o preço das coisas no mercado, com o preço da conta luz, são tudo conformadão (sic). O cornão está tomando no lombo e gritando 'mito", ironiza.

Em nota enviada ao jornal O Globo, a PM diz que o sargento foi afastado das funções e responde ao procedimento interno, que podem gerar sanções. "Legalista e fiel cumpridora das suas missões constitucionais, a PM é uma instituição de Estado e não compactua com desvios ou infrações por parte de seus agentes. Não foram registradas ocorrências envolvendo policiais militares da ativa nas manifestações públicas de 7 de setembro, 12 de setembro e de 2 de outubro", diz o texto enviado pela PM-SP.