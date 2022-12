PM desarma cerca de 40 kg de explosivos achados em mata no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal desarmou cerca de 40 kg de artefatos explosivos que foram achados em um matagal perto de Gama, na noite do domingo (25).

Além disso, 13 coletes à prova de balas e cinco capas de coletes foram apreendidos na operação. Todo material foi encaminhado para perícia e ninguém foi preso.

A PM achou o material depois de receber uma denúncia. O esquadrão de bombas do Bope foi acionado e confirmou que se tratavam de explosivos.

Uma detonação controlada dos explosivos foi feita às 22h30 de ontem.

O material foi localizado um dia após a prisão do bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, que instalou uma bomba em um caminhão que deixou perto da entrada do Aeroporto de Brasília. Apesar do dispositivo ter sido acionado, ele não explodiu.

George foi autuado por terrorismo e seguirá preso. Não há confirmação da polícia se os dois casos têm relação.

Com a aproximação da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preocupações com a segurança do evento cresceram. Nesta segunda (26), o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse à GloboNews que medidas estão sendo tomadas para garantir que tudo corra tranquilamente.

Dino avaliou que as autoridades deveriam desmontar o acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente ao quartel-general em Brasília. O bolsonarista preso por terrorismo frequentou o local.

"O próprio investigado afirma que obteve explosivos exatamente nesse dito acampamento ao redor de um quartel. Então nós temos obviamente uma situação ilegal, que já está configurada, a bem da verdade, há bastante tempo. E, agora, de modo cabal. Evidentemente, nós esperamos que ao longo desta semana, as autoridades federais constituídas até o dia 31 tomem as providências legais", afirmou.