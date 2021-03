PM destrói 15 mil pés de maconha e prende seis pessoas em Campo Formoso

A Polícia Militar destruiu uma plantação com cerca de 15 mil pés de maconha, nesta quinta-feira (11), na localidade Capim-Açu, próxima aos povoados de Saquinho e Pacuí, na zona rural de Campo Formoso, no norte da Bahia.



Seis pessoas suspeitas de cultivar a droga foram presas em flagrante na operação “Terra Limpa”. Segundo informações da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), obtidas pelo site Notícias iMais, de Campo Formoso, o plantio estava distribuído em 2.500 covas, com seis pés em cada uma das covas. Cada pé de maconha tinha aproximadamente 40 centímetros de altura.



A PM informou também que no local foram encontrados um motor utilizado para irrigação do plantio, uma moto, duas armas de fogo do tipo carabina e instrumentos agrícolas.



Os seis suspeitos, parte da droga e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Campo Formoso.