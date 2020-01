PM destroi roças de maconha avaliadas em R$ 800 mil

Cinco plantações de maconha avaliadas em R$ 800 mil reais foram localizadas e destruídas na manhã desta sexta-feira (31), na ilha de Tabuleiro, distrito de Riacho Seco, na cidade de Curaçá, no norte da Bahia.

O plantio com cerca de duas toneladas da erva em pés próximos da fase de colheita estava em uma região de difícil acesso. De acordo com o major PM César Sousa Ferreira, comandante da unidade de policiamento ostensivo da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Curaçá), o local só foi alcançado com o apoio de embarcações.

(Divulgação)

“Recebemos o informe anônimo sobre o plantio ilegal e organizamos a operação. A maconha estava próxima a roças de banana, cebola e milho”, contou o oficial.

Além de incinerar todos os pés do entorpecente, os policiais também destruíram uma tubulação utilizada para irrigação. “Os criminosos escolhem esta área devido à dificuldade de acesso”, pontuou. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Curaçá, que ficará responsável pela investigação.