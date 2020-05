PM é atingido na mão em troca de tiros com suspeitos de roubarem carro em Simões Filho

Um policial que não teve a identidade divulgada foi atingido por disparos de arma de fogo na mão, na noite de quarta-feira (13), durante uma troca de tiros no bairro Pitanguinha, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido para um hospital particular em Salvador e segue internado na unidade, aguardando cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde, nem previsão de alta.

Ainda segundo informações da PM, a vítima foi atingida por volta das 19h30 de quarta-feira (13), após uma equipe da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ser acionada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) para atender a uma ocorrência de roubo praticado por dois suspeitos em um veículo modelo Gol vermelho, no bairro Pitanguinha.

Ainda de acordo com a nota enviada pela corporação, no local os policiais foram recebidos a tiros, sendo que um deles foi atingido na mão. O policial ferido foi imediatamente socorrido para uma unidade de saúde na capital baiana, onde permanece internado. Também não há informações ainda se algum dos envolvidos no ataque foi preso.