PM é baleado ao reagir a assalto dentro de ônibus na BR-324

Um policial militar foi baleado depois de reagir a uma tentativa de assalto dentro de um ônibus na BR-324, na altura de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta quarta-feira (19).

Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 7h30 de hoje. O PM estava no ônibus, que fazia linha Feira de Santana-Madre de Deus, quando o ladrão anunciou o assalto. O policial atirou e foi baleado pelo suspeito.

O ladrão conseguiu descer do ônibus e fugir. A PM diz que equipes da 10ª CIPM, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aéreo (Graer) fazem buscas na região, mas até agora não localizaram o suspeito.

Já o PM ferido foi socorrido pelo Graer para o Hospital do Subúrbio. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.