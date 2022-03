PM é baleado durante ronda no Nordeste de Amaralina

Um policial militar foi baleado durante uma ronda na Rua Antônio Tadeu do Amaral, no Nordeste de Amaralina, no início da noite desta quinta-feira (3). O militar foi atingido no braço e socorrido por policiais militares da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com o Centro Integrado de Comunicação (Cicom), houve um pedido de apoio para reforçar o policiamento na região às 18h30, mas não foi informado o que estava acontecendo. Segundo moradores do bairro, houve uma troca de tiros entre a polícia e homens que já estavam no bairro. Não há informações se houve outros feridos.

*Reportagem em atualização