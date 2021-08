PM e ex-candidato a vereador em Ilhéus é executado ao sair de bar

Adir Fontes foi candidato a vereador no ano passado (Foto: Foto: Reprodução/Giro Ipiaú)

O policial militar Adir Pires Fontes de Oliveira, 40 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (1º), ao sair de um bar no distrito de Castelo Novo, em Ilhéus, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, ele seguia em direção a um carro quando foi abordado por suspeitos, que dispararam e fugiram em seguida. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

Natural de Ilhéus, Adir Fontes era lotado na 68ª CIPM da turma de 2008, e cursava Direito na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Nas eleições municipais do ano passado, tentou ser vereador pelo Partido Republicanos em sua cidade, mas sem sucesso.

Segundo o site Giro Ipiaú, ele também atuava como enfermeiro, professor de Educação Física e DJ.

Outro caso

Também nesse domingo (1º), o sargento da PM Josivan Rodrigues da Fé foi morto a tiros em Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com informações do Jbrito Notícias, o policial foi baleado na cabeça no estacionamento do supermercado Atacadão, no bairro Itaberaba. Também não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Josivan foi morto em estacionamento de supermercado em Juazeiro (Foto: Reprodução)

O militar, que era lotado na 91° CIPM de Capim Grosso, não estava de serviço no momento em que foi assassinado.