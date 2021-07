PM é morto a tiros em bar na cidade de Juazeiro; câmeras mostram crime

Um policial militar foi morto a tiros na noite da segunda-feira (5) em Juazeiro no norte da Bahia. Márcio Magno Pereira do Nascimento estava em um bar do qual era um dos sócios quando foi assassinado. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o crime.

As imagens mostram quando um dos dois homens entra caminhando no bar, às 20h46. De blusa preta, ele senta em uma mesa e faz um pedido a um garçom, mas logo em seguida puxa a arma e atira várias vezes em Márcio. As outras pessoas que estavam no local saem correndo. Os bandidos fugiram levando a pistola do soldado, que era lotado em Curaçá. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por vingança, diz a Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 75ª CIPM esteve no local depois de receber a denúncia de que uma pessoa havia sido morta no bar, que fica na Rua 5, no Alto do Cruzeiro. No local, confirmaram o fato e fizeram buscas para tentar achar os suspeitos, sem sucesso.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro, que já expediu guias periciais e agendou depoimento de testemunhas.