PM é preso em flagrante acusado de agredir companheira em Salvador

Um policial militar foi preso em flagrante por lesão corporal contra a companheira na quinta-feira (1º), em Salvador. O suspeito foi levado por uma equipe da PM para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brotas, onde foi autuado em flagrante, informou a Polícia Civil.

Segundo a polícia, além de ouvir os envolvidos, também foram analisados exames de lesões corporais, vídeos e ocorrências anteriores de violência doméstica e familiar contra o policial.

A vítima contou à TV Bahia que já tinha prestado queixa contra ele e que o PM é controlador, mas depois de episódios de violência sempre pede desculpas e promete mudar. "Logo quando a gente começou a morar junto, ele já apresentava sinais. Não gostava que eu usasse batom, sempre foi ciumento, possessivo", contou ela na entrevista.

"O ápice dessa última foi a questão das eleições. Porque ele é de um candidato e eu sou de outro candidato. Ele passou a me retaliar. Hoje ele me agrediu fisicamente, verbalmente também. Agrediu minha filha de 9 anos, que veio me defender. Apontou arma para mim", recontou a mulher, que preferiu não se identificar.

A filha de 9 anos saiu correndo da casa para pedir socorro. Ele foi atrás dela, armado, e puxou a menina pelo cabelo de volta ao apartamento. "Fechou a porta e xingou minha filha, jogou minha filha na parede", diz a mãe.

O PM, que não teve nome divulgado, está preso em carceragem militar e segue à disposição da Justiça. A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar o caso, mas ainda não obteve resposta.