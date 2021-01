PM encerra duas festas na noite da virada em Trancoso; advogado é detido

Na noite da virada, a Polícia Militar encerrou duas festas com venda de ingressos e descumprimento do decreto estadual que proíbe aglomerações em Trancoso, distrito de Porto Seguro. Segundo a PM, duas grandes festas foram interrompidas em mansões de condomínios de luxo do local e "várias outras [festas] bem menos expressivas” também contaram com intervenção de policiais.

A primeira festa reuniu mais de 150 carros enfileirados do lado de fora da casa, sem contar com vans e táxis que faziam o serviço rotativo. A segunda, interrompida às 5h desta sexta-feira (01), reuniu cerca de 200 pessoas. Um advogado foi conduzido pela PM pelo crime de desacato à autoridade.

As aglomerações em Trancoso não se concentraram na noite da virada. A Polícia Militar encerrou, no dia 26, uma festa particular na cidade. O evento acontecia em uma casa de um condomínio de luxo e tinha em torno de 200 pessoas. Segundo a PM, após tomarem ciência da ocorrência da festa denominada de Sarará, por volta de 21h, policiais se deslocaram até o local indicado e constataram a veracidade da denúncia. O responsável pelo evento fugiu com a chegada das autoridades, mas foi identificado.

Outra festa particular encerrada também pela PM foi um evento com cerca de 400 pessoas que aconteceu na noite do dia 29, em uma casa de propriedade da cantora Elba Ramalho. Ela disse, contudo, que o imóvel estava alugado para turistas de São Paulo, que não participou da festa e estava em uma missa no momento do evento.

Na capital

A Guarda Civil Municipal de Salvador, junto à Semop, atuou no ordenamento de ambulantes e na dispersão de pontos de aglomeração, em Piatã e Itapuã, antes da virada. Segundo o porta-voz da Guarda, Itapuã foi o local mais crítico.

O trabalho ficou concentrado em fechar a Barra e monitorar a região do Comércio, onde não houve problemas. A população colaborou com a saída da Barra e poucas pessoas estiveram no local. No Comércio também não houve aglomerações.



*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier