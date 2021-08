PM encerra festas ilegais com cerca de 100 pessoas em Lauro de Freitas

Equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Lauro de Freitas encerraram duas festas do tipo “paredão” nos bairros de Ipitanga e Portão, na noite deste domingo (22), após denúncia dos moradores.

O primeiro flagrante foi realizado na rua Maria Tereza dos Santos. No local, os policiais militares encontraram cerca de 100 pessoas fazendo uso de bebida alcoólica, aglomerado e sem máscara. De acordo com comandante da unidade, major Everton José Monteiro Leal, os participantes foram abordados e dispersados.

Poucas horas depois, os policiais receberam outra denúncia de aglomeração, na rua Aroldo Silva. Um grupo correu quando notou a presença dos PMs. “As guarnições realizaram buscas pessoais em cerca de 100 pessoas que estavam na localidade, com sons automotivos” disse, acrescentando que as festas foram encerradas, após os responsáveis serem identificados e orientados quanto ao descumprimento do decreto.

A ação também contou com o apoio do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador (CPRMS).