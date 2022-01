PM faz operação em Águas Claras para coibir tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio

A Polícia Militar realiza a Operação Saturação III, por meio do Comando do Policiamento Regional da Capital (CPRC/Central), no bairro de Águas Claras, em Salvador. O objetivo dos agentes é fazer a prevenção e a repressão ao tráfico de drogas, além da redução de homicídios e crimes contra o patrimônio na região.

A ação ocorre 24h por dia, com o apoio das unidades especializadas do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ), Esquadrão de Motociclista Águia (ESQD MCL) e Grupamento Aéreo (Graer), além do Batalhão de Polícia de Reforço Operacional Motorizado (BTRO), Rondesp Central e equipes da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras). "Desde quando iniciamos a operação, não tivemos nenhuma ocorrência de homicídios ou crimes contra o patrimônio", revelou o comandante da CPRC/Central, coronel Paulo Luiz Cunha.

"Há relatos de violência de grupos armados no bairro e iniciamos a operação na quarta-feira (19). De imediato já sentimos o reconhecimento da comunidade em relação à presença e às ações desenvolvidas pela Polícia Militar", enfatizou o comandante da 3ª CIPM, tenente coronel Augusto Santiago.

O secretario da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, visitou a Base Comunitária de Segurança do bairro e a 3ª CIPM situada na Fazenda Grande 2, na região de Cajazeiras, na quarta-feira, para avaliar o trabalho realizado nas comunidades e ouvir equipes que atuam nas ruas. "Reforçamos aos comandantes e aos policiais desses bairros a disposição da SSP para disponibilizar tudo que for necessário para o enfrentamento de grupos criminosos", pontuou o gestor.

Relembre crimes ocorridos em Águas Claras em janeiro

Na última segunda-feira (17), três veículos com restrição de roubo foram encontrados em uma garagem do bairro de Águas Claras. Um Chevrolet Onix cor prata, que era utilizado para transporte por aplicativo, roubado no domingo (16), em Periperi, estava entre os carros recuperados. Uma denúncia levou as equipes do Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), com o apoio de policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFRV), ao local.

Além do veículo que era usado para transporte por aplicativo, na garagem foram localizados mais dois carros, um Chevrolet Onix, cor branca, roubado em Simões Filho, na quarta-feira (13) e um Chevrolet Celta, cor vermelha, placa JPO-6459, com suspeita de adulteração de sinais identificadores. Um suspeito fugiu ao perceber a presença dos policiais.

Já no último dia 7, no Loteamento Condor, também em Águas Claras, traficantes roubaram carros, depois trocaram tiros com rivais, mataram um motoboy e por fim entraram em confronto com a polícia. Marcas de tiros ficaram nas paredes das casas e carros.

"Foi horrível! Muitos tiros. Acordamos com as rajadas deles (bandidos). Depois foi eles reagindo à presença dos policiais. Ninguém conseguiu dormir. Estamos até agora aterrorizados", disse uma moradora na ocasião, que preferiu não se identificar.

Por fim, no quarto dia do mês, uma mulher começou o ano passando por um grande susto. Quécia Carla Moreira Souza, de 35 anos, voltava de uma festa de carro, quando levou três tiros.

A mulher estava no banco do carona do veículo, que era dirigido por um amigo. Ela foi atingida na região do flanco - região lateral do abdômen - e foi internada no Hospital do Subúrbio. Seu estado de saúde não foi divulgado. O amigo dela e condutor do veículo saiu ileso da ação dos criminosos.