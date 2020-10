'PM influencer' tinha acordo para que ex-marido pudesse ver filhas

A entrada do policial militar (PM) Edson Salvador Ferreira de Carvalho, 33, na casa da esposa, a também PM Sylvia Rafaella Gonçalves, 38, na última segunda-feira (5), foi autorizada por ela. Foi neste momento que o homem matou a mulher e, em seguida, tirou a própria vida.

Uma medida protetiva expedida em julho impedia Edson de se aproximar de Sylvia. Mas, segundo o Uol, os dois entraram em um acordo extrajudicial que permitia que o policial se aproximasse das duas filhas do casal, de 3 e 7 anos. As meninas estavam na casa no momento do crime.

Não é possível afirmar, no entanto, que o crime ocorrido em Ibotirama, Oeste da Bahia, tenha sido premeditado.

O delegado Genivaldo Rodrigues, responsável pela investigação, revelou que a arma encontrada ao lado do corpo de Edson era a mesma com a qual ele trabalhava, a PM da Bahia utiliza pistolas da marca Glock, calibre 40. A arma está sendo periciada.

Os investigadores tratam o caso como feminicídio. Edson não aceitava o fim do relacionamento com Sylvia, que se separou dele há três meses após ter sido agredida. Foi esse episódio de violência que motivou a expedição da medida protetiva.

Por causa da agressão, o policial chegou a ser preso em flagrante, mas logo passou a responder em liberdade e sob determinação de manter-se afastado da ex-mulher, conforme medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha.

Após o rompimento, Edson estava pleiteando a guarda das filhas, por isso a reaproximação. Ainda não se sabe se as meninas foram testemunhas oculares do crime. Atualmente elas estão vivendo na casa da avó materna.

Vítima ganhou seguidores

Sylvia Rafaella era conhecida nas redes sociais, onde mantinha uma conta no instagram com cerca de 70 mil seguidores. Após a morte, o número subiu para 90 mil.

Por lá ela publicava vídeos e fotos de sua rotina de trabalho, como o patrulhamento do dia a dia e treinamentos de tiro. Sylvia também gostava de posar com um armas na mão.

Nas postagens, ela também compartilhava dicas de estudos para concursos públicos da PM e incentivava outras mulheres a ingressarem na corporação.

Em uma publicação do dia 8 de abril, Sylvia Rafaella chamou atenção para o aumento de casos de violência contra a mulher durante a pandemia de covid-19.

"Às vezes, a vítima não pode falar abertamente. Por causa do isolamento em decorrência da pandemia, a violência contra a mulher aumentou! Denunciem", escreveu ela.