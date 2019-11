PM mata homem que descumpriu medida protetiva e foi visitar ex-namorada

Eric dos Santos Queiroz, 23 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a ex-namorada. Mesmo sabendo que a mulher estava amparada por uma medida protetiva que proibia que se aproximasse, decidiu procurar a jovem, na manhã de quarta-feira (6), no bairro de Monte Serrat, em Salvador.

Lá, chegou gritando e fazendo ameaças. Ao retornar para casa, foi agredido e baleado por um soldado da Polícia Militar que não teve o nome divulgado. Baleado na cabeça, Eric foi socorrido para o Hospital Agenor Paiva, no Caminho de Areia, mas precisou ser transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreu na manhã desta quinta-feira (7), por volta das 7h.

Eric foi morto com tiro disparado por PM, irmão de sua ex-namorada

Foto: Reprodução/Tailane Muniz/CORREIO

Segundo ocorrência registrada no posto da Polícia Civil da unidade de saúde, Eric estava ciente da decisão judicial que determinou o afastamento da ex-namorada. “A irmã da vítima diz que ele recebeu a intimação que comunicava a medida protetiva, mas não conseguia aceitar a separação”.

O documento diz ainda que, a princípio, o crime foi registrado como tentativa de homicídio pela delegada plantonista, Darlene Palafois, a ser investigado pela 3ª Delegacia (Bonfim). Após a morte, contudo, o caso está sob a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil informou, em nota, que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga a morte de Eric. "A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos. O suspeito é um policial militar e ex-cunhado da vítima", disse, em nota.

Pela manhã, a Polícia Civil e a família do jovem assassinado disseram ao CORREIO que o policial que matou Eric era irmão da mulher que tem a medida protetiva. Mas à noite, em contato com o jornal, a vítima afirmou que não tem irmão policial e nenhuma relação com o PM que matou Eric. Sem se identificar, ela contou que o policial à paisana foi até ao local depois que ela informou que Eric estava descumprindo a medida protetiva. O PM encontrou com Eric e o rendeu, mas ele teria reagido e, por isso, o policial atirou. Ela disse que já foi ouvida no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo de Eric, que segundo as informações preliminares estava desarmado, foi levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde aguarda a identificação de familiares.

Segundo apurou o CORREIO, o PM se apresentou com a arma utilizada na Corregedoria da corporação.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não retornou contato.