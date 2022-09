PM mata suspeito e prende acusado de liderar de tráfico no bairro do Pirajá

Um mulher foi liberada depois de ser feita refém no bairro de Pirajá, na madrugada desta quinta-feira (22), depois de um suspeito de tráfico de drogas ser morto pela Polícia Militar. Na mesma ação, um homem que é apontado como líder do tráfico no bairro foi preso.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS estavam fazendo patrulhamento na Rua da Inconfidência quando viram um grupo armado, segundo a PM. Os homens começaram a atirar, dando início a um intenso tiroteio.

Quando o grupo dispersou, os PMs encontraram um homem caído no chão. Ele foi socorrido ao Hospital do Subúrbio, mas já chegou sem vida. Com o suspeito, a PM informou que apreendeu uma espingarda calibre 12 com numeração e marca suprimidas.

Depois, os PMs intensificaram as rondas na região em busca dos outros suspeitos. Um deles, em fuga, entrou em uma casa e fez uma mulher refém.

As equipes negociaram e conseguiram libertar a refém sem ferimentos. O homem foi detido e a polícia constatou que ele tinha mandado de prisão em aberto. Ele estava com uma pistola calibre 9mm com dois carregadores - um deles com alongamento.

O suspeito preso e todo o material apreendido foram apresentados ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.