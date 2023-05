PM morto durante assalto na própria loja em Salvador tentou reagir

O policial militar que foi morto na manhã desta sexta-feira (19), durante assalto a uma loja de celulares na Rua Senador Theotônio Vilela, no Parque Bela Vista, em Salvador, tentou reagir. O policial, identificado como Gleidson Santos de Carvalho, de 33 anos, seria dono do estabelecimento, e foi filmado pelas câmeras de segurança do local tentando puxar um objeto da cintura, de acordo com a TV Bahia.

Conforme mostram as imagens, Gleidson tenta pegar a arma na cintura, mas é baleado por outro integrante do grupo armado. A vítima foi socorrida por enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia trata o caso como sendo de latrocínio, crime de roubo seguido de morte. Isso significa que a morte não foi premeditada, de acordo com a Polícia Civil.

Conforme informações, na ação, foram levados aparelhos celulares e a arma da vítima. Guias periciais foram expedidas e a unidade policial está em diligência para capturar e prender os autores.