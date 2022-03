PM oferece atendimento gratuito no Dia Internacional da Mulher em Jequié

Para as mulheres do município de Jequié, no sudoeste do estado, a terça-feira (8), ‘Dia Internacional da Mulher’, terá a segunda edição da ‘Feira Multidisciplinar de Saúde da Mulher’, realizada pela Operação Ronda Maria da Penha (ORMP). O evento terá inicio às 8h e seguirá até as 15h.

Além das assistidas pela unidade, homens e crianças também poderão participar do evento que vai disponibilizar serviços de Clínico Geral, Neuropsicopedagogia, Pediatra, Odontologia, Terapia Holística (Naturopatia), Fisioterapia, Educação Física, Psicologia, Nutrição, Assistência Social, Massoterapia, Podologia, além de atendimentos com advogados e especialistas em beleza, que deixarão unhas, cabelos e sobrancelhas ainda mais bonitos. A comandante da ORMP, tenente Patrícia de Oliveira Batista, reforçou que a feira ainda contará com atividades lúdicas infantis, distribuição de kits de higiene bucal e orientação a mulheres vítimas de violência. “Preparamos esse momento para abraçar, não só as mulheres, mas toda a comunidade e celebrar essa data tão especial. Os profissionais estarão lá prontos para atenderem toda a comunidade, encaminhando para especialistas nas áreas”, disse a oficial, reforçando que para participar dos atendimentos é necessário apresentar RG e CPF, além do uso de máscaras. O evento, que acontecerá na sede da Ronda, na Avenida Otávio Mangabeira, s/nº, Bairro KM-03, é uma parceria da unidade com a Prefeitura de Jequié, as Associações Acolher e Transformar: Amor Essencial (AATAE), das Donas de Casa do Estado da Bahia (ADCB) e do Serviço Social do Comércio (Sesc). Comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Jequié), o tenente-coronel Reinaldo Souza, reforçou que apesar da data ser celebrada internacionalmente, é preciso homenagear e parabenizar a mulher todos os dias. “Nosso compromisso é único: estar lado a lado com as mulheres, defendendo diariamente a luta para conquistar o seu espaço”, concluiu o oficial.