PM passa mal ao dirigir, e viatura capota na Ilha de Itaparica

Uma viatura da Polícia Militar capotou na tarde da quinta-feira (11), na região da Penha, na Ilha de Itaparica, depois que o PM que dirigia o veículo ter passado mal. Ele perdeu o controle da direção.

O carro acabou em uma área de matagal depois do acidente. A PM diz que nem o motorista nem o colega que estava na carona ficaram feridos. Por precaução, eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mar Grande, distrito de Vera Cruz, para receber cuidados.

Os dois policiais estavam fazendo uma ronda de rotina no momento do acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e prestou o socorro aos dois, levando-os para a UPA.

Eles já foram liberados e passam bem.