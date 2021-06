PM prende três e apreende 13 quilos de maconha em Juazeiro

Equipes da 76ª Companhia Independente da Polícia Militar apreenderam 13 quilos de maconha entre o último final de semana e esta segunda-feira (28), na cidade de Juazeiro, no Norte da Bahia. Três suspeitos foram capturados com a droga, um na noite de segunda e dois na manhã de sábado (26), nos bairros de Malhada da Areia e Tabuleiro.



De acordo com a PM, militares faziam rondas no bairro de Malhada da Areia e abordaram um homem que foi encontrado com quatro quilos de maconha e uma trouxinha de cocaína, na noite desta segunda-feira (28). Já no bairro Tabuleiros, as guarnições foram acionadas após dois traficantes serem vistos com uma sacola de droga na manhã deste sábado (26). Após revista, um deles foi identificado como menor de idade e com ele foram encontrados nove quilos da droga.



“Nosso trabalho tem obtido sucesso na diminuição do tráfico, que consequentemente reduz o índice de crimes nas pessoas. Obtivemos uma queda significativa da taxa de CVLI (Crimes Violentos Letais Intencionais) na cidade, em relação ao ano passado. Com isso ficamos muito felizes em passar confiança para a nossa população e que eles se sintam seguros com o trabalho da polícia”, declarou a major Ivana Almeida Ribeiro, comandante da 76ª CIPM. Todo o material recolhido e os três homens foram conduzidos para a 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).