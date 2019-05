PM que atirou em colega na Calçada será alvo de investigação interna

O policial militar que baleou um colega durante uma ação no bairro da Calçada, no último domingo (12), responderá por processo administrativo na Corregedoria da PM. Ele prestou depoimento no próprio dia em que baleou o colega e seguirá trabalhando normalmente até o esclarecimento dos fatos.

Segundo informações do Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar, o policial atingido por um tiro no braço passa bem e já recebeu alta hospitalar. Os nomes dos profissionais envolvidos não foram divulgados.

No domingo, uma equipe da 16ª Companhia Independente da PM (CIPM/Comércio) foi acionada após uma denúncia de que um homem, ainda não identificado, pulou o muro e invadiu o prédio da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), no Comércio.

O CORREIO entrou em contato com a assessoria de comunicação da pasta para comentar o caso e saber se existem câmeras de segurança no local, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Relembre o caso

Uma denúncia, feita através do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) relatou de que um homem teria pulado um muro e invadido o imóvel da Sefaz, no Comércio. Ao chegar no local, a equipe de policiais avistou o suspeito dentro da secretaria e, do lado de fora, deram “voz de parada”.

Segundo o DCS, quando outro policial militar, que trabalha na própria Sefaz, avistou o momento em que o suspeito teria levado a mão à cintura, reagiu e atirou em direção ao suspeito, mas acabou atingindo o policial que estava do lado de fora, no braço.

O homem que invadiu o prédio não obedeceu à ordem e fugiu, enquanto a equipe socorria o policial baleado. Ferido, o PM foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi medicado.