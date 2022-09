PM que planejava morte de integrantes de Força-Tarefa da SSP é preso na Bahia

Um policial militar foi preso, na tarde desta quinta-feira (1), no município do Conde, no nordeste baiano, após investigações apontarem que ele planejava a morte de integrantes da Força-Tarefa de Repressão a Grupos de Extermínio e Extorsões da Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Alvo de outros inquéritos, o acusado teve a medida cautelar expedida pela Vara Criminal da Comarca de Rio Real. A prisão fez parte da Operação Redentor.

O delegado Jackson Carvalho, que atua na Corregedoria Geral e é responsável pelo caso, informou que o homem já era investigado por integrar um grupo de extermínio junto com outros policiais e que, por este motivo, foi preso durante a execução da Operação Condado, em dezembro de 2020.

“Conseguimos aprofundar ainda mais as investigações e descobrimos que ele planejava a morte de integrantes da Força-Tarefa”, explicou o delegado. O policial militar, que respondia aos crimes anteriores em liberdade, teve o mandado cumprido na unidade em que trabalha. Após a realização dos exames periciais, seguirá para a Coordenadoria de Custódia Provisória, situada nas instalações do Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas.