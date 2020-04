PM recaptura morador de rua com covid-19 que fugiu de hospital em mototáxi

Um morador em situação de rua internado desde o início do mês com covid-19 fugiu do hospital na tarde desta terça-feira (7) em Parintins, cidade do interior do Amazonas, estado que já registra 630 casos confirmados do novo coronavírus e corre risco de colapso no sistema de saúde. As informações são do portal G1.

O homem, que não teve identidade divulgada, deixou a unidade médica ainda com eletrodos colados pelo corpo durante um surto, segundo a Coordenação de Vigilância em Saúde local. Após deixar o hospital a pé, ele subiu em um mototáxi, mas acabou alcançado por policiais militares.

De acordo com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, o homem é um dos cinco casos confirmados de covid-19 na cidade. Ainda segundo o gestor, o paciente fugiu após ter um surto de abstinência.

"Ele estava internado. É um andarilho, usuário de drogas. No processo de abstinência, surtou e conseguiu fugir do hospital. Ele foi imediatamente recapturado e internado novamente. Está isolado e em tratamento para o coronavírus", afirmou o prefeito.

Na fuga, o homem deixou o Hospital Jofre Cohen andando, apenas usando uma bermuda. Após ser recapturado pela Polícia Militar da cidade, foi levado para um centro de tratamento psicológico. Atualmente, o homem tem sintomas brandos da covid-19.

A Coordenação de Vigilância em Saúde agora faz investigação epidemiológica para localizar pessoas que possam ter entrado em contato com o paciente, incluindo o mototaxista.

Em contato com a Rede Amazônica, a Polícia Civil que atua no município disse acompanhar o caso. "Vamos buscar informações sobre ele. Ele pode ser indiciado".