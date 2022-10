PM resgata 32 aves silvestres na Baixa do Fiscal, em Salvador

Equipes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) resgataram 32 aves silvestres, na manhã de domingo (16), na Baixa do Fiscal, em Salvador. Os policiais patrulhavam na localidade quando avistaram o comércio ilegal dos animais. Os suspeitos fugiram e abandonaram os animais e as gaiolas.

Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, no bairro de Pituaçu. As aves estavam debilitadas, como contou o comandante da 14ª CIPM, major Roberto César.

“A apreensão foi realizada bem no início da manhã, por volta de umas 6h. Após a fuga dos homens, constatamos a situação precária que os animais estavam sendo submetidos. Um caderno com anotações de vendas também foi encontrado, o que demonstra um comércio ilegal dos bichos”, finalizou.