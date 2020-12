PM troca tiros e mata dois integrantes de quadrilha que atacou banco em Jeremoabo

(Foto: Divulgação SSP)

Horas depois de promoverem o terror na madrugada desta quarta-feira (30), dois homens que faziam parte da quadrilha que atacou uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, na cidade de Jeremoabo, no norte do estado, foram mortos pela Polícia Militar (PM) no final da noite do mesmo dia. O confronto aconteceu com policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga na cidade de Rodelas, na região do Vale São Francisco.



De acordo com a PM, após a explosão, que ocorreu na madrugada, equipes da Cipe Caatinga, unidade especializada da corporação, iniciaram buscas na região. Por volta de 23h, na BA-210, no município de Rodelas, um carro modelo Polo foi avistado. Na tentativa de abordagem, quatro homens que estavam no veículo dispararam com armas de fogo.

Fuzil, espingardas e pistola foram apreendidos com os criminosos (Foto: Divulgação/SSP)



Houve confronto e dois criminosos acabaram feridos. Ambos foram socorridos, mas não resistiram. Os outros comparsas conseguiram escapar por uma área de mata fechada.



Com a dupla os PMs apreenderam um fuzil calibre 7,62, duas espingardas calibre 12, uma pistola calibre 9mm, carregadores, munições e o veículo modelo Polo.



"As guarnições continuam no local. Vamos procurar em toda a mata fechada até encontrarmos os outros dois integrantes da organização criminosa" garantiu o comandante do Policiamento Especializado (CPE) da PM, coronel Sérgio Freire.