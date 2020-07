PM usa barreiras e drones para fiscalizar movimentações em Feira

Barreiras fixas e drones estão sendo utilizados pela Polícia Militar para fiscalizar movimentações, em Feira de Santana. As medidas foram tomadas após decreto que limita circulação noturna, no segundo maior município da Bahia. O objetivo da ação é evitar a disseminação do novo coronavírus.

Entre os dias 14 e 19 de julho (de terça a domingo) nenhuma condução para Delegacia, por descumprimento das medidas, foi realizada. As equipes estão distribuídas nas principais vias da cidade e em bairros mapeados pelo poder municipal.

“Recebemos mais essa missão e estamos desempenhando com total dedicação. Contamos com a população”, disse o comandante do Policiamento na Região Leste, coronel Luziel Andrade.