PMs músicos tocam hino ao Senhor do Bonfim na escadaria da igreja; vídeo

Ao som do Hino ao Senhor do Bonfim, policiais militares da Banda de Música Maestro Wanderley se apresentaram em frente à Basílica do Bonfim, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (16). A apresentação não contou com público, mas alguns fieis estavam no local para pedir proteção como Jocilene, devota de 46 anos, assistiu de longe a performance da Banda da PM às lágrimas.

“Que apresentação linda! Estou muito emocionada. Em sonho, o Senhor do Bonfim me pediu para vir aqui rezar pela saúde de minha família e aqui estou”, revela.Neste momento de pandemia, o cântico do hino é uma forma que a PM encontrou de se solidarizar com os infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) e familiares, vibrando positivamente para a recuperação de todas as pessoas que tiveram a confirmação da doença.

É importante destacar que durante a apresentação foi respeitada a distância de segurança entre os integrantes da Banda, que tocou com o número de músicos reduzido e cuidou da higienização dos instrumentos com a utilização de álcool em gel.

Considerada patrimônio imaterial do Estado da Bahia, a Banda de Música Maestro Wanderley completou 170 anos no ano passado e é a mais antiga banda policial militar em atividade do Brasil.