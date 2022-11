PMs são filmados agredindo homem com cassetete durante show na Bahia

Policiais militares foram filmados agredindo um homem durante um evento da Prefeitura de Bonito, na região da Chapada Diamantina, na Bahia.

O vídeo mostra um dos agentes batendo nas costas do homem com um cassetete durante o Festival do Café, evento que reuniu artistas entre 18 e 20 de novembro na cidade. Na sequência, outro agente tenta render o homem asfixiando seu pescoço.

Durante as agressões, ainda é possível ver os policiais empurrando uma mulher que tenta apartar a situação. Ela seria a esposa da vítima. As imagens terminam depois dos policiais saírem do local, onde está acontecendo o show, segurando o homem ainda pelo pescoço.

Procurada, a Polícia Militar afirma que, após tomar conhecimento do ocorrido, o comando do 7º BPM instaurou um processo para esclarecer as circunstâncias do fato.