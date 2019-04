PMs suspeitos de sequestros e explosões continuarão presos na Paraíba

Os dois policiais militares baianos que foram presos em Campina Grande, na Paraíba, suspeitos de praticar sequestros, passaram por audiência de custódia e devem ficar detidos no batalhão da Polícia Militar de Campina Grande.

As informações são do delegado de Roubos e Furtos da Polícia Civil em Campina Grande, Victor Melo, que afirmou que Diego Afonso Saraiva e Danilo Fernando Oliveira Alcântara não devem ser transferidos para a Bahia.

"Eles foram recolhidos, inclusive, nessa terça-feira, aqui no batalhão da PM de Campina Grande. Teve uma audiência de custódia que determinou a prisão deles", explicou o delegado, que destacou que os homens também responderão a outros crimes na Bahia.

Na Justiça da Paraíba, Diego, Danilo e Eberton Carmo dos Santos, o terceiro homem que foi preso com eles mas não era policial militar, estão sendo investigados por cinco crimes. São eles: adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, uso de documento falso, quadrilha e crimes do sistema nacional de armas.

O processo está na 2ª Vara da Comarca de Queimadas. Os três foram presos em flagrante.

Na Bahia, Diego Afonso Saraiva responde por um processo na Justiça, no 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, por homicídio qualificado, investigado anteriormente pela Corregedoria da Polícia Militar da Bahia. A ação foi aceita pela Justiça em fevereiro de 2018.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta matéria.

Relembre o caso

Os policiais Diego Afonso Saraiva e Danilo Fernando Oliveira Alcântara e o civil Eberton Carmo dos Santos foram presos no dia 17 de abril enquanto adulteravam um veículo que seria usado em uma ação criminosa.

Eles são suspeitos de praticar sequestros e explosões a bancos no estado.

"Os três suspeitos se identificaram como policiais militares do Estado da Bahia. Após realizar pesquisas, foi descoberto que dois realmente são PMs da Bahia, enquanto que o terceiro suspeito estava com documento funcional de PM falso. Os investigadores chegaram até a quadrilha após investigação que durou um ano e dois meses", disse o delegado Luciano Soares.

A prisão ocorreu em um sítio na zona rural do munícipio de Fagundes. Com eles, foi encontrado um grande arsenal, com armas de diversos calibres e centenas de munições, além de acessórios que possivelmente seriam usados em ações criminosas, como gandolas, balaclavas, distintivos falsos e um veículo Fiat Touro que estava sendo adulterado.

A investigação ocorria há mais de um ano, após uma série de sequestros contra empresários em Campina Grande. Três empresários, que foram vítimas do grupo, já foram até a delegacia e reconheceram os suspeitos. Os sequestros foram em janeiro e setembro de 2018 e em março deste ano.

O PM Diego Afonso Saraiva é lotado na 49ª CIPM, bairro de São Cristóvão, em Salvador.