Pneumonia faz Narcisa Tamborindeguy ficar quatro dias internada no Rio

Acostumada com a vida de luxo e a badalar com a high society, Narcisa Tamborindeguy precisou mudar um pouco a sua rotina nos últimos dias. É que a bon vivant precisou ficar quatro dias em um hospital hospital no Rio de Janeiro por conta de uma pneumonia e recebeu alta apenas na manhã desta terça-feira (3).

De acordo com o blogueiro Leo Dias, a socialite começou a sentir os sintomas após uma temporada em Ibiza, na Espanha. Por conta disso, deu entrada no hospital, onde foi diagnosticada com pneumonia.

A apresentadora publicou uma foto na manhã de hoje onde aparece deitada em uma cama de hospital. A imagem repercutiu entre os fãs de Narcisa que ficaram assustados com a imagem. Amigos da socialite afirmam que ela já está bem.