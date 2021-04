Pocah é pedida em casamento ao vivo no Mais Você

A cantora e ex-BBB Pocah foi surpreendida pelo namorado nesta sexta-feira (30). Ao vivo, durante a participação dela no programa Mais Você, ele a pediu em casamento, com direito a anel e a pedido de joelhos.

Ela se emocionou com a surpresa e disse que não acreditava que ele tinha tido a coragem de se expôr desse jeito. "O que aconteceu? Fizeram uma lavagem cerebral em você? Ele é muito tímido, gente", disse.

O noivo respondeu dizendo que foi a saudade provocada pelo confinamento da cantora no reality. Veja o momento do pedido:

ELA DISSE SIM!!!!



É oficial



POCAH VAI CASAR ???? pic.twitter.com/5B1umNU0fr — POCAH ???? (@Pocah) April 30, 2021

Durante o programa com Ana Maria Braga, Pocah fez um balanço sobre a sua participação no BBB. Ela contou que dormir era um refúgio no programa e admitiu que teve poucas estratégias no jogo. A cantora disse ainda que se arrependeu de não ter salvo Gil no último paredão.