Pocah, Projota e Thais se enfrentam em paredão no BBB21

Pocah, Projota e Thais formam o paredão desta semana no BBB21. Eles disputam a permanência na casa até a terça-feira (16), quando um deles será eliminado.

A formação do paredão começou logo após Projota, Anjo da Semana, imunizar Arthur. Em seguida, o líder Fiuk indicou Projota.

Pela casa, os três mais votados foram Thais, com 5 votos, e Pocah e Gil, com 4 cada um. No entanto, Gil conseguiu se salvar na prova Bate e Volta.

Confira como foram os votos dos brothers:

Rodolffo - Thaís;

Gilberto - Pocah;

João Luiz - Pocah;

Sarah - Pocah;

Camilla de Lucas - Caio;

Caio - Thaís;

Thaís - Gilberto;

Viih Tube - Gilberto;

Projota - Thaís;

Pocah - Gilberto;

Carla Diaz - Gilberto;

Juliette - Pocah;

Arthur - Thaís (voto peso dois);