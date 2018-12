Podcast #71: entrevista com Enderson Moreira

O ano de 2018 foi proveitoso para Enderson Moreira e o Bahia. Se não conquistou o título da Copa do Nordeste, o treinador conseguiu fazer a equipe jogar um bom futebol em boa parte do Campeonato Brasileiro, salvando o time do rebaixamento com certa tranquilidade e recebendo elogios até do técnico da seleção brasileira Tite. Numa entrevista exclusiva, o treinador conversa com jornalistas do CORREIO Bruno Queiroz e Gabriel Rodrigues na edição #71 no Bate-Pronto Podcast, fazendo uma análise deste ano e fazendo suas projeções para 2019, quando seguirá no comando do Esquadrão de Aço. Confira!

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast #71

Bloco único: Entrevista com Enderson Moreira - a partir de 1:41

Trilhas desta edição: Queen - We Will Rock You e The Show Must Go On

Para ouvir os podcasts anteriores, clique aqui.