Poder público tenta localizar atendidos por médico contaminado no Litoral Norte

O Governo do Estado e as autoridades sanitárias dos municípios de Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada, Acajutiba e Catu estão realizando uma ação conjunta para identificar e localizar todos os pacientes que tiveram contato com um médico que testou positivo para a Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia (Secom), o profissional realizou atendimentos em clínicas particulares destas cinco cidades do Litoral Norte, mas teve o diagnóstico confirmado em Salvador, após exame no Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA).

A busca inclui também os funcionários das clínicas, que deverão entrar em quarentena, para evitar a disseminação da Covid-19 na região. A orientação é que os pacientes atendidos e profissionais das clínicas procurem a secretaria de saúde do município ou o núcleo regional da saúde, com base em Alagoinhas.