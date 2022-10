PoderData: Lula tem 52% e Bolsonaro 48% dos votos válidos

A pesquisa PoderData publicada nesta quarta-feira (12) mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 52% das intenções de votos válidos contra 48% de Jair Bolsonaro (PL) na corrida de 2º turno pela Presidência da República.

As taxas consideram os dados a algum candidato, excluindo-se brancos e nulos, que é como o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgará os resultados na noite do 2º turno, em 30 de outubro.

A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 11 de outubro, com 5.000 entrevistados. A margem de erro do levantamento é de 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo.

Na semana anterior, o PoderData registrou as mesmas taxas. A pesquisa foi feita através de ligações para telefones celulares e fixos, em 347 municípios nas 27 unidades da Federação.

No Sudeste, Bolsonaro tem 51% dos votos válidos contra 49% de Lula, o que configura empate técnico. No Nordeste, o petista tem 2 em cada 3 votos válidos (64%), enquanto 36% estão com Bolsonaro. No Sul, o presidente está com 59% dos votos válidos contra 41% de Lula.