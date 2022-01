Um acessório bem pensado e a roupa se transforma. E se a escolha for aquelas peças de efeito, quando bem combinadas, garantem muita personalidade. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para a campanha da collab das brands Claudia Arbex (shopclaudiaarbex.com.br) e a Pat Bo (patbo.com.br).

A coleção composta por anéis, brincos, colares e pulseiras é inspirada na tendência artsy e no maximalismo dos anos 80. Puro luxo!

Dias de sol



Verão combina com praia. E para fazer bonito nas areias, nada como uma canga bafônica para você chamar de sua. O vixe amou esse modelito estampado da Farm que levanta qualquer biquíni. Preço: R$ 159.

Bossa no decor

Um cesto handmade é aquela peça que pode cumprir inúmeros papéis na decoração da sua casa. Serve desde um arranjo de mesa, até aquele item fofo para botar toalhas no banheiro. Onde achar? Nas lojas da Le Lis Blanc. Preço: R$ 99,9.

Mood Verão

Aquele brincão de cor é ideal para levantar qualquer visu na temporada do calor. Dica de stylist: maximalistas, apostem no acessório com uma produção bem estampada, na melhor vibe tropical. Já as minimalistas, boa ideia é investir em um look todo branco e deixar a peça se destacar. Arremate esse modelito lacrativo nas lojas da Renner. Custa R$ 39,9.

Hora da praia

Já descolou uma bolsa bem bafônica para fazer bonito na praia? Se rolou sentimento, vale dar uma espiadinha no e-commerce da Baw. A peça sai por R$ 169,9 e cabe tudo que a gente precisa: da canga a escova de cabelo.

Hit da vez

Quem lembra da febre dos anos 2000 e das icônicas sandálias da época? Se bateu aquela saudade, ou, simplesmente, você quer entrar na onda do momento, dá uma chance para o calçado cool da Melissa lançado em cada cor mais bonita que a outra. Beeem difícil escolher. Preço: R$ 169,9.

***

Nota 10: Uma fashionista ressignificou, completamente, um short bordado antiguinho de linho, criando um visu antenado e bem urbano com a peça, que tem aquela cara de vó.



Nota 0: Se você é convidado para almoçar na casa de uma pessoa, mas está com sintomas de gripe, recuse o convite. Em um tempo de tantas incertezas, todo cuidado é pouco.