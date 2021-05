Poeta Bráulio Bessa é internado com covid-19 em Fortaleza

O poeta cearense Bráulio Bessa está internado com covid-19, em um hospital de Fortaleza, no Ceará.



De acordo com assessoria do artista, ele deu entrada em uma unidade de saúde na terça-feira (25). Bráulio testou positivo para coronavírus no último dia 17 de maio, após apresentar sintomas no dia anterior.



O poeta precisou ficar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na terça, por conta da baixa saturação de oxigênio, mas foi retirado já nesta quarta-feira (26), do tratamento na UTI, após melhora. Ele continua em observação pela equipe médica.



Bráulio Bessa tem 35 anos e ficou conhecido pelos versos e rimas sobre a cultura nordestina. O poeta também faz parte do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo. A apresentadora comentou nas redes sociais do poeta. "Vai dar tudo certo! Estamos com você", escreveu.