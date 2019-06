Polícia analisa imagens de assalto que deixou dentista morta no IAPI

A Polícia Civil teve acesso e já analisa as imagens que podem ter filmado o momento exato da tentativa de assalto que matou a dentista Rita de Cássia Guedes Fernandes, 59 anos, na noite desta terça-feira (11), no bairro do IAPI, em Salvador. As informações são do delegado Adailton Adan, responsável pelas investigações.

Não há, no entanto, uma previsão de quando todas as imagens serão analisadas. "São muitas imagens. Nós estamos acessando aos poucos e elas são cruciais para a identificação dos autores e placa do veículo".

Ao CORREIO, Adan comentou, ainda, que pelo menos dois homens, a bordo de um Fox prata, participaram do crime.

"Nós ainda estamos, na verdade, identificando os fatos. Consequentemente, a dinâmica só poderá ser conhecida quando predermos os responsáveis. Estamos trabalhando com a possibilidade de dois ou três homens", revelou.

Quanto à tentativa de assalto, o delegado afirmou que é a linha investigada, a princípio. "A motivação, só quando concluirmos toda a investigação, mas é o que nós temos até aqui. Não se sabe se ela acelerou após ou antes de receber a voz, mas eles não levaram nada porque ela conseguiu sair dali". O delegado afirmou que nada foi levado de Rita.

O crime

A dentista foi abordada na Rua Professor Moura Bastos, próximo à localidade da Divineia, no IAPI, depois que deixou o ambulatório do Hospital Ana Nery, na Caixa D'água, onde trabalhava havia pouco mais de um anos.

Baleada por um tiro no peito, Rita conseguiu dirigir até a Avenida San Martin, onde foi socorrida por uma viatura da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade), que passava pelo local.

Rita chegou a ser levada pelos militares para o Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima também trabalhava no ambulatório da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela. A reportagem esteve no local, na noite desta quinta-feira, mas os funcionários disseram que preferiam não comentar o crime.

Desviou caminho

Sem se identificar, uma colega de Rita contou ao CORREIO que a vítima, com quem trabalhava no Ana Nery, não costumava pegar aquele caminho.

"Não esteva com ela antes dela sair, mas ela chegou a comentar com colegas nossos que ia olhar pelo aplicativo um caminho melhor, pra desviar do trânsito", se limitou a dizer a mulher, acrescentando que Rita trabalhava no local há pouco mais de um ano.

A reportagem procurou a Sesab, que não retornou o contato. O corpo da dentista será cremado na tarde desta quinta-feira (13), no Cemitério Bosque da Paz.