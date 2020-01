Polícia apreende 12,5 mil compridos de ecstasy na Federação

Uma carga de ecstasy avaliada em R$ 700 mil foi apreendida na noite deste sábado (25) em Salvador por policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituba). Os 12,5 mil comprimidos da droga sintética, segundo informações preliminaresda polícia, seriam comercializados no Carnaval de Salvador e em outros eventos do mês de fevereiro.

O flagrante começou próximo ao Condomínio Parque Júlio César, na Pituba. Policiais que faziam patrulhamnento de rotina na região abordaram um carro de luxo. Com os dois homens que estavam no veículo foram encontrados dez comprimidos de ecstasy. Eles assumiram que vendiam a droga e tentaram subornar os policiais com R$ 1,8 mil para que não fossem presos.

Os policiais descobriram que os traficantes guardavam uma quantidade maior da droga em uma casa no bairro da Federação. Lá, estavam os 12,5 mil comprimidos, além de meio quilo de maconha prensada, porções de cocaína, balança, uma máquina para vendas em cartão, dois relógios importados, celular, joias, e uma cartão de banco.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes. Os dois homens contaram aos policiais que a droga seria vendida a foliões de camarotes e blocos no Carnaval, e em outras festas privadas na cidade.

"Essa grande derrubada, como nos referimos às ocorrências com grandes apreensões de drogas, foi iniciada através de uma simples abordagem. Isso mostra a importância desta ação preventiva e a eficiência do treinamento aplicado para o militar identificar situações suspeitas. As guarnições estão de parabéns", declarou o comandante da 13ª CIPM, major Elbert Vinhático. As rondas foram ampliadas na região.