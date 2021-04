Polícia apreende 130 mil carteiras de cigarros falsificados em Teixeira de Freitas

Cento e trinta mil carteiras de cigarros falsificados foram apreendidas com um homem na noite de quinta-feira (15), por policiais da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul da Bahia. A Polícia encontrou 180 caixas de cigarros em um fundo falso de um caminhão e em uma van.

O valor estimado da mercadoria apreendida é de R$ 650 mil. “O homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros. Ele estava descarregando o caminhão, dando voltas com uma van branca, quando o interceptamos e apreendemos a carga”, relatou o coordenador da 8ª Coorpin, o delegado Ricardo Amaral.

Em depoimento, o homem contou que a carga veio de São Paulo e seria distribuída em Teixeira de Freitas. “Recebemos denúncias anônimas e fomos averiguar, quando encontramos a carga”, finalizou. O homem está preso e segue à disposição da Justiça.