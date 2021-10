Polícia apreende 130 quilos de maconha em Serrinha

Cento e trinta quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares do 16º Batalhão da Polícia Militar da Bahia (BPM/Serrinha), na madrugada desta segunda-feira (11), durante uma fiscalização na BR-116. Quatro homens foram presos em flagrante. O caso ocorreu na altura da comunidade de Levada, na zona rural do município de Serrinha.

A droga dividida em 143 tabletes era transportada por dois veículos. Ambos desrespeitaram a barreira policial da Operação Bloqueio, que visa prevenir ataques contra instituições financeiras. Houve acompanhamento e as guarnições conseguiram alcançar os suspeitos. No carro Fiat Siena, conduzido por um homem de 27 anos que estava acompanhado de um outro de 29, foram encontrados 56 tabletes da droga. Já no Honda Fit, cujo motorista de 32 anos estava acompanhado de um passageiro de 45, 87 tabletes do mesmo entorpecente foram achados.

Segundo o comandante do 16º BPM, tenente coronel Alexander Muller, o quarteto alegou que o material saiu de São Paulo com destino ao Ceará. "Tem sido recorrente essas grandes apreensões de drogas durante a realização da Operação Bloqueio, efetuado por mais três companhias com o intuito de coibir ataques a bancos durante as madrugadas. Os suspeitos presos nesta segunda alegaram que tinham como destino o Ceará, o que chama a atenção das equipes por ser uma rota oposta. Presume-se que a droga tem como origem o Paraguai", revelou o tenente coronel.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Serrinha, onde seguem detidos. Conforme o titular da 15ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, delegado Fábio Nobre de Melo, além dos 143 tabletes de maconha, os dois veículos e dois celulares também foram apreendidos. Os entorpecentes serão periciados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).