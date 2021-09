Polícia apreende 33 kg de maconha e submetralhadoras em Ilhéus

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de trinta e três tabletes de maconha e duas submetralhadoras calibres 9 mm e 22, em Ilhéus, no sul do estado. Uma mulher foi conduzida para a delegacia e dois suspeitos conseguiram fugir.

A ação começou por volta da meia noite deste sábado (11), quando equipes da 70ª CIPM faziam o patrulhamento no bairro de Teotônio Vilela, em Ilhéus, e perceberam a chegada dos entorpecentes, em uma residência. Os PMs iniciaram o acompanhamento e, próximo à Avenida Jorge Amado, um suspeito percebeu a presença dos policiais e atirou contra os militares.

“Houve troca de tiros mas, como o local por onde ele fugiu é de difícil acesso por se tratar de uma área de manguezal, não conseguimos encontrá-lo. Nas buscas, identificamos a casa onde as drogas estavam, recebemos autorização para entrar e localizamos os materiais com a mulher”, contou a subcomandante da 70ª CIPM, capitã Elane Campos.

No local, além das drogas e armas, foram encontradas duas balanças e munições. As ações de patrulhamento seguiram durante a manhã, e após rondas na Rua Vereador José Fernandes, também no bairro Teotônio Vilela, os policiais receberam denúncias sobre um outro homem armado e retirando drogas de uma casa, para serem entregues.

Os PMs identificaram o suspeito mas, após aproximação da guarnição, o homem fugiu deixando para trás 14 tabletes da droga. Todo o material foi encaminhado para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus).