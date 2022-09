Polícia apreende 36 kg de maconha dentro de carro em Muquém do São Francisco

Em operação conjunta com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de quarta-feira (07), aproximadamente 36 quilos de maconha. A droga estava escondida em compartimentos ocultos na carroceria de um carro de passeio, em Muquém do São Francisco, no norte da Bahia.

Durante abordagem a um veículo FIAT/STRADA, no quilômetro 640 da BR 242, os policiais suspeitaram do extremo nervosismo apresentado pelo condutor e realizaram uma busca detalhada no veículo, momento em que foi encontrado diversos invólucros com substância coma características semelhantes à maconha.

Ao ser questionado, o condutor informou que levaria a carga de Barreiras para Salvador e teria recebido R$ 1.500,00 reais pelo transporte.

A droga e o condutor foram encaminhados para a Polícia Judiciária.