Polícia apreende 50kg de drogas e dois morrem em Simões Filho

Dois homens morreram e um ficou ferido após confronto com a polícia em Simões Filho, no final da tarde dessa sexta-feira (14). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com eles foram apreendidos cerca de 50 kg de maconha, cocaína e crack que tinham acabado de chegar para uma facção.

Com informações sobre a possível chegada de drogas, equipes da 22ª CIPM foram até a localidade conhecida como Big Áurea, na cidade de Simões Filho.

Segundo a SSP, em uma área de matagal, 10 integrantes de uma quadrilha foram cercados e atiraram nos PMs. Após confronto, três traficantes ficaram feridos. Dois não resistiram e um segue internado.

Foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, carregadores, munições, 46,5 kg de maconha, 219 trouxas com a mesma erva, 247 pedras de crack, 52 pinos de cocaína, uma balança e duas facas.