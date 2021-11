Polícia apreende cocaína avaliada em R$ 300 mil

A polícia apreendeu 13 tabletes de cocaína avaliados em R$ 300 mil na BA-526, na noite dessa quinta-feira (4), durante uma blitz. A droga estava sendo transportada para Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O homem que estava transportando a droga foi preso em flagrante e á era contumaz na prática de transporte de entorpecentes. “Montamos uma blitz próximo ao pedágio da BA-526, abordando diversos veículos, com as características. Contamos com a ajuda da cadela K9 Jade, do canil da COE, que nos ajudou a identificar o material ilícito”, disse a diretora do DHPP, delegada Andreia Ribeiro.

A blitz foi montada por equipes do Núcleo de Inteligência e Operações do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

O preso e o material apreendido foram encaminhados para o DHPP, onde ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.